F1, Grosjean riprende il casco dell'incidente in Bahrain: "Dovevo spiegare ai miei figli"
Il pilota francese riprende il casco che fu decisivo (insieme ad altri dispositivi di sicurezza) nel salvargli la vita nel 2020: "Non sapevo se ero pronto a vederlo, ma i miei figli volevano davvero capire come fossi riuscito a proteggermi così efficacemente"
"Cinque anni dopo il 29 novembre 2020, ho ripreso il mio casco da gara. Non sapevo se ero pronto a vederlo, ma i miei figli volevano davvero capire come fossi riuscito a proteggermi così efficacemente nell'incendio e cosa fosse successo quella notte. Sarò per sempre grato a @bellracinghq e @alpinestars per avermi protetto così bene in quel momento. La vita passa e noi dimentichiamo, ma questo mi ricorda quanto dovremmo sfruttare al meglio la nostra vita ogni giorno". Con questo messaggio, il pilota Romain Grosejean, ha rfaccontato sui social il momento in cui ha ripreso tra le mani il caso che fu determinante nel salvargli la vita nel drammatico episodio del GP Bahrain del 2020 quando la sua Haas andò in fiamme dopo un incidente.
Grosjean mesi fa era tornato su una monoposto di F1 e cosa accadde nel 2020
Il francese è stato alla guida di una Haas 2023 per un test al Mugello svolto lo scorso settembre. Si è trattato della prima volta su una monoposto di F1 dopo il grave incidente del 2020, quando la Haas del francese è stata avvolta dalle fiamme dopo aver sfondato le barriere nel primo giro della gara, riportando gravi ustioni a entrambe le mani.
La dinamica dell'incidente e cosa ha salvato Grosjean
- Incidente: Grosjean ha perso il controllo della sua Haas e ha colpito la barriera di protezione a oltre 190 km/h, causando un incendio.
- Casco: Il casco di Grosjean, prodotto dalla Bell, ha superato le prove di resistenza al fuoco e ha protetto il pilota dalle fiamme.
- Protezione: Il casco ha impedito a Grosjean di inalare fumi tossici e ha protetto la sua testa dall'impatto.
- Halo: Anche il dispositivo di protezione "halo" ha giocato un ruolo importante nella protezione di Grosjean.