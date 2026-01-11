"Cinque anni dopo il 29 novembre 2020, ho ripreso il mio casco da gara. Non sapevo se ero pronto a vederlo, ma i miei figli volevano davvero capire come fossi riuscito a proteggermi così efficacemente nell'incendio e cosa fosse successo quella notte. Sarò per sempre grato a @bellracinghq e @alpinestars per avermi protetto così bene in quel momento. La vita passa e noi dimentichiamo, ma questo mi ricorda quanto dovremmo sfruttare al meglio la nostra vita ogni giorno". Con questo messaggio, il pilota Romain Grosejean, ha rfaccontato sui social il momento in cui ha ripreso tra le mani il caso che fu determinante nel salvargli la vita nel drammatico episodio del GP Bahrain del 2020 quando la sua Haas andò in fiamme dopo un incidente.

