Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Formula 1: Audi, primi giri con la monoposto 2026 a Barcellona

Formula 1

L'Audi è stata la prima monoposto del 2026 a scendere in pista: come riportato da 'Auto Motor und Sport' la scuderia tedesca, al debutto assoluto la prossima stagione, ha girato a Barcellona per il primo collaudo in vista del Mondiale. In pista i due piloti titolari, Hulkenberg e Bortoleto. Il Mondiale live da marzo su Sky e in streaming su NOW

CALENDARIO 2026 - SPRINT

L'Audi è scesa in pista oggi a Barcellona per uno shakedown che di fatto apre la rivoluzionaria stagione di Formula 1 del 2026. Sul Circuit de Catalunya la RS26, che farà il suo debutto assoluto in questa stagione, ha sfruttato i 200 km del filming day per assaggiare l'asfalto. Secondo quanto riportato da 'Auto Motor und Sport' la monoposto è scesa in pista per l'installation lap intorno alle 10 del mattino, senza alcun problema. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, la monoposto si è presentata con una livrea completamente nera, interrotta solo dal logo dei quattro anelli sull'alettone posteriore. Entrambi i piloti ufficiali erano presenti per i primi giri di prova, sia Nico Hulkenberg che Gabriel Bortoleto. I primi test ufficiali saranno disputati a fine gennaio, a porte chiuse, a Barcellona, mentre la presentazione della livrea Audi è prevista per il 20 a Berlino. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Ferrari SF-26: ecco il nome della prossima Rossa

l'annuncio

Si chiamerà SF-26 la Ferrari che prenderà parte al prossimo Mondiale di Formula 1. Lo ha svelato...

Furto in casa Bianchi, rubato ultimo kart di Jules

l'appello

Furto in casa Bianchi, dove sono stati rubati dei telai della scuderia di kart JB17, dedicata a...

Perez, Bottas e i gregari della Formula 1

STATISTICHE F1

La vita dei gregari nella storia recente del Mondiale con i numeri e le statistiche che...

Leclerc, regalo a Russell: foto sorpasso in Olanda

LO AVETE VISTO?

I piloti di F1 si sono scambiati doni in un 'Secret Santa' cha ha riservato sorprese. Soprattutto...

Formula 1, la programmazione di Natale

natale su sky

Natale in compagnia della Formula 1. La programmazione di Sky Sport terrà comopagnia agli...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS