L'Audi è stata la prima monoposto del 2026 a scendere in pista: come riportato da 'Auto Motor und Sport' la scuderia tedesca, al debutto assoluto la prossima stagione, ha girato a Barcellona per il primo collaudo in vista del Mondiale. In pista i due piloti titolari, Hulkenberg e Bortoleto.

L'Audi è scesa in pista oggi a Barcellona per uno shakedown che di fatto apre la rivoluzionaria stagione di Formula 1 del 2026. Sul Circuit de Catalunya la RS26, che farà il suo debutto assoluto in questa stagione, ha sfruttato i 200 km del filming day per assaggiare l'asfalto. Secondo quanto riportato da 'Auto Motor und Sport' la monoposto è scesa in pista per l'installation lap intorno alle 10 del mattino, senza alcun problema. Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, la monoposto si è presentata con una livrea completamente nera, interrotta solo dal logo dei quattro anelli sull'alettone posteriore. Entrambi i piloti ufficiali erano presenti per i primi giri di prova, sia Nico Hulkenberg che Gabriel Bortoleto. I primi test ufficiali saranno disputati a fine gennaio, a porte chiuse, a Barcellona, mentre la presentazione della livrea Audi è prevista per il 20 a Berlino.