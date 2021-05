Günther Steiner, Team Principal della Haas, promuove Mick Schumacher in questo inizio di stagione in Formula 1: "C'è progressione nelle prestazioni, in Portogallo è stato bello da vedere per la squadra. Ha lottato per qualcosa di importante. Impara molto e presto per il futuro, quando ci batteremo per i punti". Il GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

