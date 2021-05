F3, pole per Hauger a Barcellona. 4° Nannini

Dennis Hauger ha conquistato la pole position del GP di Spagna, prima prova del campionato di Formula 3. A Barcellona, il norvegese della Prema e del Red Bull Junior ha chiuso con il miglior crono in 1'32''904. Per lui i primi 4 punti della stagione e la possibilità di partire davanti a tutti in Race 3 in programma domenica, mentre scatterà in 12^ piazza nella Race 1. Dietro di lui, staccato di appena 6 millesimi, l'australiano Doohan (Trident), terzo posto per il francese Martins (MP). Quarta posizione per Matteo Nannini, appena due decimi più lento della pole. 13° Correa su ART, al ritorno in pista dopo il tragico incidente del 2019 a Spa, 15° Arthur Leclerc, fratello di Charles.