GP Spagna, la griglia di partenza: 6° Sainz

Arriva a Barcellona la tanto attesa 100^ pole per Lewis Hamilton, con il britannico che ha preceduto Max Verstappen. Seconda fila per Bottas e Leclerc, sesto tempo per Carlos Sainz sull'altra Ferrari. Tutto il weekend del GP di Spagna è in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

BARCELLONA, CRONACA E HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE