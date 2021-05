Notte tranquilla quella trascorsa dal pilota messicano delle Red Bull dopo i problemi alla spalla sinistra accusati ieri. Dovrà fare attenzione a un circuito, quello di Barcellona, che stressa le macchine ma anche i piloti. Il GP di Spagna è in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, sul web il racconto in tempo reale con il live blog

Dolore alla spalla sinistra ieri per Sergio Perez. Lo abbiamo visto quasi accasciato nel post qualifica. Dopo l’intervento del fisioterapista, però, il pilota messicano della Red Bull ha trascorso una notte tranquilla. "Si sente quasi al 100% stamattina", ha detto l'inviata di Sky Sport F1 Mara Sangiorgio prima del via del GP di Spagna. Da tenere presente che i 66 giri del Montmeló sono stressanti per le monopsto ma anche per i piloti"