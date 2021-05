"Non siamo ancora al livello della Mercedes"

"Me l’aspettavo che sarebbe finita così per certi versi - ha spiegato Verstappen al termine della gara -. Già nello stint in cui ho messo le medie era chiaro che loro avessero più passo perché stavano agilmente all’interno del secondo. Non potevo fare di più. Hanno fatto un’altra sosta e li ho capito che era finita, perché io faticavo con le gomme e si vedeva che ogni giro si avvicinava rapidamente. Ero un po’ una vittima in quella situazione. Loro oggi avevano molto più passo di noi. Facendo un’altra sosta non so se li avremmo potuti riprendere. Ho provato di tutto, ma non è stato sufficiente. Mercedes? E' buono essere stati vicini, ma dimostra che non siamo al livello a cui vogliamo essere. Dobbiamo ancora spingere tanto per recuperare, perché al momento siamo più lenti. Ma chiaramente siamo cresciuti tantissimo rispetto all’anno scorso”.