Torniamo alla gara del Montmeló e al giro 42, con il decisivo pit stop della Mercedes che ha spianato la strada del successo a Hamilton. Ferrari terza forza in Spagna: la macchina sembra avere una maggiore competitività della McLaren nei circuiti dove serve tanto carico aerodinamico. Il Mondiale torna tra meno di due settimane con il GP di Monaco

Il GP di Barcellona ci ha regalato una gara poco spettacolare a livello di duelli in pista ma è stata comunque molto avvincente a livello strategico. Max Verstappen si è giocato la sua chance in partenza e, pur partendo dal lato sporco, è riuscito a girare in testa alla prima curva davanti al suo rivale Lewis Hamilton . Ottima anche la partenza di Leclerc che ha attaccato Bottas all’esterno di curva 3 terminando il primo giro in terza posizione. Si è capito fin dai primissimi giri che la W12 di Hamilton aveva più velocità rispetto alla RB16B di Verstappen ma, il campione del mondo, non aveva grandi chance di sorpassare il pilota olandese a parità di strategia. Secondo gli ingegneri per effettuare un sorpasso in pista su questa tipologia di tracciato dovevi essere almeno 1,2 s più veloce . Anche girando nell’aria turbolenta, Hamilton, come potete osservare dal grafico in basso, è riuscito a mantenere il distacco da Verstappen tra gli 8 decimi e 1,6 s e questo gli ha permesso di mettere pressione sul pilota olandese e sul team Red Bull.

La Mercedes non si è fatta ingolosire da questo inghippo ed ha mantenuto in pista Hamilton per altri 4 giri seguendo la strategia che era stata decisa durante il briefing. La sua Mercedes, entrata in pista con gomme medie nuove, ha recuperato, su Verstappen, ben 6s in soli 5 giri (vedi grafico in basso).

Per evitare l’ undercut , Verstappen, ha anticipato l’ingresso ai box di un giro e questo ha trovato impreparati i meccanici, i quali non avevano ancora preparato le gomme. Sono stati comunque bravissimi nel reagire limitando i danni con una sosta di 4,2 s.

In questa fase c’è stata la mossa che ha permesso ad Hamilton di vincere il GP. Al giro 42 è stato richiamato ai box per la seconda sosta anticipando la chiamata del box rivale. Facendo questo al team di Milton Keynes per vincere la gara era rimasta solo la possibilità di cercare di arrivare alla bandiera a scacchi con un’unica sosta. Ormai non avevano più il vantaggio per rispondere con un pit top nel giro successivo. Hamilton con gomme fresche è riuscito a recuperare velocemente il gap su Verstappen e lo ha sorpassato sul rettifilo principale a 7 giri dalla fine. Hamilton quando è stato richiamato ai box era piuttosto dubbioso della scelta del team: “All'inizio ho esitato perché ero molto vicino a Max. Ma so che posso fidarmi della mia squadra in queste decisioni".



Verstappen sapeva che non avrebbe vinto la gara quando Hamilton è stato richiamato ai box per la seconda sosta. "Le mie gomme erano già in difficoltà. Sapevo che non avrei potuto resistere. La Mercedes aveva semplicemente l'auto più veloce".

La giornata per la Mercedes si è conclusa con Bottas al terzo posto che ha garantito al team anglo-tedesco punti preziosi per la classifica Costruttori.



Meglio Mercedes o Red Bull? Le due vetture a livello prestazionale sono molto vicine. Se analizziamo il gap chilometrico possiamo vedere che la differenza tra i 2 team, in queste prime 4 qualifiche, è di soli 2 millesimi al chilometro in favore di Mercedes. La differenza, pro Mercedes, si allarga in condizioni di gara dove la W12 sembra avere qualche decimo di vantaggio e una miglior gestione delle gomme nei confronti della Red Bull.