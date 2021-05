Il responsabile Motorsport di Liberty Media non ha dubbi sulla Rossa: "La SF21 è una vettura significativamente migliore di quella dell'anno scorso. Non manca molto per bussare alla porta di Red Bull e Mercedes". il Mondiale torna tra meno di due settimane con il GP di Monaco: tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1

"Non c'è dubbio che la SF21 è una vettura significativamente migliore di quella dell'anno scorso, e che Leclerc sta ottenendo il 100% dalla macchina ogni volta

che la guida". Il responsabile dell'area Motorsport per Liberty Media, Ross Brawn, crede che alla Ferrari non serva molto per poter impensierire Mercedes e Red Bull. "Non ci vorrà molto perché la Ferrari bussi alla porta dei primi due. E - aggiunge

Brawn sul sito ufficiale della F1 - questo è abbastanza notevole, visto come hanno finito il 2020. La squadra sta operando a livelli molto alti e ha un pacchetto competitivo su circuiti diversi tra loro. In pista, la macchina sembra buona:

si ha la sensazione che meriti di essere dove si trova. C'è anche una grande alchimia tra Leclerc e Sainz in questo momento e non credo che si possano sottovalutare i vantaggi di questo. La cooperazione e la positività dei loro due piloti li sta aiutando a progredire. E non c'è dubbio che quando la coppia avra' la macchina giusta, entrambi otterranno delle vittorie".