Le immagini della visita a Maranello di Cristiano Ronaldo, che ha acquistato una Ferrari Monza. Ha parlato a lungo con i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz per poi scendere in pista con loro. Ecco com'è andata. La F1 torna la prossima settimana con il GP di Montecarlo: tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

