Il pilota francese nella conferenza stampa del GP di Monaco: "Probabilmente non siamo migliorati quanto avremmo voluto. In questa stagione la gente si aspetta di più". Il GP di Montecarlo è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

È ancora in cerca della sua identità l’AlphaTauri. La curiosità che c'era attorno all’ex Toro Rosso al via dela stagione è in parte stata ridimensionata a causa di risultati per ora al di sotto delle attese. Di questo ha parlato anche Pierre Gasly nella conferenza del GP di Monaco. "Ritengo che tutte le squadre abbiano fatto un passo in avanti – ha detto il pilota francese - mentre noi probabilmente non siamo migliorati quanto avremmo voluto. In questa stagione la gente si aspetta di più. E questo mette più pressione su di noi. Dobbiamo dare di più, lavorare meglio per cercare di andare avanti".