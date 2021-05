Leclerc ha mostrato attraverso i social il casco che indosserà per la sua gara di casa a Montecarlo: è un omaggio a Louis Chiron, primo e finora unico pilota monegasco ad aver vinto una gara nel Principato. Ecco la sua storia. Tutto il weekend del GP di Monaco è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Ai più giovani il nome di Louis Chiron potrebbe dire poco. Agli appassionati di Formula 1 con qualche anno in più, invece, l'eco della sua storia sarà senza dubbio arrivato. Chiron, al quale Charles Leclerc ha dedicato il casco per il weekend di Montecarlo , è stato il primo e finora unico pilota monegasco ad aver vinto un GP di casa , a Monaco appunto: accadde il 19 aprile del 1931. Quel trionfo arrivò con la Bugatti , casa automobilistica francese che nel 2016 ha dato il nome di "Bugatti Chiron" a una sua vettura supersportiva. Al di là di questo, è stato uno dei piloti più importanti nella fase che ha preceduto la Seconda Guerra Mondiale.

La storia e i successi di Louis Chiron

Nato a Monaco il 3 agosto del 1899, assunse doppia cittadinanza, monegasca e francese (i genitori erano francesi). Iniziò la sua carriera di pilota a bordo di una Bugatti per gareggiare in alcune corse locali. Il 1926 è una data cruciale nella storia sportiva di Chiron: questo è infatti l'anno in cui entrano nella sua vita due persine importanti: il pilota tedesco Caracciola, con il quale stringerà un'amicizia e una collaborazione, e l'industriale Hoffman, che divenne suo sponsor. L'esordio nelle corse nel 1927, in un GP di Spagna dove raggiunge il secondo posto ma poi è costretto a ritirarsi.