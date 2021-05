E’ una Ferrari che brilla e che mai come ora rende l’attesa incredibile. Nonostante con le parole si voglia placare gli animi, sono la pista e i crono a gridare che questa rossa, qui, può far sognare un po’ di più. E’ uno-due Ferrari nelle seconde libere che non si vedeva dal Brasile del 2019. Con l’uomo di casa Charles Leclerc che alla fine ha rubato di poco, un decimo, la scena a Carlos Sainz in perfetta sintonia con la sua monoposto e veloce fin da subito. La facilità con cui lo spagnolo ha danzato fluido con grande padronanza tra i muretti del Principato è stato il primo e positivo segnale.

Mentre il monegasco ha perso tutta la prima sessione per una noia al cambio che è poi stato sostituito. Unico intoppo di una giornata che poi si è chiusa nel migliore dei modi possibile. Davanti a tutti e con le certezze che questa macchina, qui, si è dimostrata già agile, performante in trazione e veloce. Esaltata ovviamente dalla guida di Leclerc che nonostante abbia perso 60 minuti di lavoro è riuscito a recuperare in fretta il tempo perso in termini di confidenza, ma anche da un concreto Sainz. Se sarà poi vera gloria solo le fondamentali qualifiche di sabato lo diranno, ma anche gli avversari non hanno potuto far altro che riconoscere i meriti della Ferrari.

Lewis Hamilton e Max Verstappen che nell’ordine si sono accodati alle due rosse sicuro in tasca qualcosa si son tenuti, ma sulla roulette di Monte Carlo anche loro, Charles e Carlos, qualche buon numero da giocare hanno già dimostrato di averlo.