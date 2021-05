Bel gesto di Charles Leclerc, che al termine del GP di Monaco, mette da parte rabbia e delusione per il suo ritiro prima del via e va sotto il podio ad abbracciare il compagno di squadra Carlos Sainz, secondo al traguardo. Più tardi arrivano anche i complimenti via social del monegasco allo spagnolo: "Grande!". Un altro segnale della straordinaria unità che si respira in Ferrari

