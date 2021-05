Il Gran Premio del Canada non si disputerà in questa stagione a causa delle restrizioni sugli spostamenti legati alla pandemia. Nel frattempo i box e altre strutture del circuito "Gilles Villeneuve" sono diventate un punto per la somministrazione dei vaccini. Il Mondiale di Formula 1 torna con il GP di Baku il 6 giugno: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

