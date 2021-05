La polemica sulla ali flessibili è un nuovo capitolo del duello tra i due team in questa stagione. Ora anche fuori dalla pista. Il consulente Red Bull replica a Toto Wolff: "Il regolamento è molto chiaro". Il Mondiale torna il 6 giugno con la gara di Baku: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Troviamo tutto un po' strano". Helmut Marko, consulnte della Red Bull considera così le valutazioni di Toto Wolff, team principal della Mercedes, sull'argomento ali flessibili. "La FIA ha deciso che le regole per il test, soprattutto per la resistenza alla torsione, saranno cambiate - ha detto Marko a Formel1.de -. E questo sarà applicato dal Paul Ricard (GP Francia, ndr) in poi. Il regolamento è molto chiaro".