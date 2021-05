Il direttore esecutivo di Mercedes al Mugello nella domenica del Motomondiale: "E' la prima volta che assisto un gran premio del Motomondiale ed è 'brutale' vedere queste moto come staccano alla curva San Donato. Ma è una cosa che mi piace molto". ll Mondiale di Formula 1 torna il 6 giugno con il GP di Baky: tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Fa molta impressione vedere la MotoGp sfrecciare a 360 all'ora, è una cosa stupefacente, ma anche la Moto2 e la Moto3 non sono da meno". Il direttore esecutivo della scuderia Mercedes di Formula 1, Toto Wolff, ospite al Mugello per assistere alle gare del GP d'Italia di motociclismo, ha raccontato l'emozione di stare a bordo pista e vedere passare le moto. "E' la mia prima volta che assisto un GP del Motomondiale ed è brutale vedere queste moto come staccano alla curva San Donato, ma e' una cosa che mi piace molto".