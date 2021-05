Sesto appuntamento del Mondiale, si va a Baku per un campionato che ha sempre più i connotati di una lotta punto a punto. Ma intanto Hamilton deve riscattare il settimo posto di Monaco per evitare il tentativo di fuga da parte di Verstappen. E la Ferrari va ancora in cerca di conferme per una crescita che prosegue anche dopo l'inghippo Leclerc nel Principato. Il GP è in diretta su Sky Sport F1 (canale 208)

LO SPECIALE F1