Giovedì lo speciale dedicato a Max Verstappen. Qui un estratto con l'intervista al pilota Red Bull: "Se è l'anno giusto per il Mondiale? Lo spero, vorrei fosse così". E sul rivale Lewis Hamilton: "Più esperto di me, ma questo non vuol dire che sia più completo. E non gli invidio nulla". Da non perdere il 3 giugno alle 18 "Leader Max" su Sky Sport F1. Sul canale 207 tutto il weekend di Baku è in diretta

"Spero sia l'anno giusto per il Mondiale, vorrei fosse così". E' la risposta di Max Verstappen a una alle domanda di Mara Sangiorgio nell'intervista che andrà in onda giovedì 3 giugno alle 18 su Sky Sport F1. Lo speciale "Leader Max" è uno degli appuntamenti che sul canale 207 ci porteranno nel weekend di Baku per il sesto appuntamento della stagione di Formula 1. Qui un estratto dell'intervista.

Credi sia l'anno giusto per vincere il Mondiale?

"Lo spero! Vorrei fosse così. Ma dobbiamo lavorare ancora molto e meglio per essere davvero in lotta. Ed è ciò in cui siamo impegnati adesso".



Il 2021 sarà ricordato per la sfida tra te e Lewis Hamilton?

"Spero che il 2021 possa essere ricordato come un anno bello. Ovviamente spero di finire davanti a tutti, ma non sono l'unico a sognare questo. Bisogna vivere il presente, so di dover essere veloce e dovremo lavorare duramente per tutta la stagione. So che in tanti stanno già lavorando per il 2022, ma noi abbiamo una buona opportunità già quest'anno e dovremo dare tutto".