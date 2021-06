Verstappen ai tifosi: "Vi aspetto in Austria"

Il pilota olandese, 1° nelle seconde libere del venerdì di Baku, ha annunciato la vendita dei biglietti per il GP d'Austria, nella gara di casa per la Red Bull in programma il 4 luglio. Confermando, di fatto, la presenza del pubblico sul tracciato di Spielberg bei Knittelfeld

La conferma che in Austria tornerà il pubblico arriva direttamente dal pilota della Red Bull e per questo "padrone di casa" Max Verstappen, che ha annunciato la vendita dei biglietti dai propri canali social per il Gran Premio di Spielberg bei Knittelfeld, in programma il prossimo 4 luglio. "Una notizia fantastica" il messaggio dell'olandese, rivolto soprattutto ai tifosi oranje, che in passato hanno letteralmente preso d'assalto il circuito. "Come tutti sapete - prosegue Max - correre al Red Bull Ring è sempre qualcosa di speciale per me, soprattutto grazie al fantastico supporto dell'Orange Army".