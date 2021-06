Baku e la pole di Leclerc: qui tutto è possibile

La 9^ pole in carriera di Leclerc ha sorpreso tutti, come la felicità del recordman Hamilton per una seconda posizione in griglia sul circuito azero. Scalpita Verstappen, attuale leader della classifica piloti e 3° al via, a caccia del riscatto in gara nel sesto appuntamento del Mondiale. Il GP di Baku è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Sincera e incredibile , per come e dove è stata fatta. È la pole di Charles Leclerc , che a Baku ha sorpreso tutti, un po' anche sé stesso e tutta la Ferrari portando la Rossa per la seconda volta di fila a partire davanti a tutti. La nona personale per il monegasco. Sincera, perché nonostante l'ultima bandiera rossa causata da Tsunoda e Sainz che ha fatto finire le qualifiche con due minuti di anticipo e perdere l'occasione a molti, il ferrarista aveva già fatto il giro veloce al primo tentativo, con un bel guizzo e con un pizzico di aiuto della scia di Hamilton . Un po' a sorpresa perché la Ferrari qui era arrivata con la consapevolezza di non poter avere la stessa forza dimostrata a Montecarlo per via dei tratti molto veloci di questa pista e invece è arrivato un altro risultato concreto e costruito bene durante il fine settimana.

Sainz, che peccato! Lewis-Max atto VI

Non fosse per la distrazione causata dall'Alpha Tauri anche Sainz avrebbe avuto la sua occasione di provare a portare l'altra rossa in prima fila e invece partirà quinto. Schierato con Leclerc ci sarà Hamilton, che ha festeggiato il risultato quasi fosse una pole. Un po' perché è finito davanti al suo rivale per il titolo Verstappen, terzo, un po' perché per come si erano messe le cose per la Mercedes a inizio weekend con le gomme il secondo tempo era sicuramente un miraggio. Il leader della classifica già scalpita, con la certezza di avere la macchina e il passo per vincere, dovrà costruirsi con intelligenza le sue chance. E qui tutto è possibile, come ha dimostrato Leclerc, anche quello che meno ti aspetti.