Problemi per l'attuale leader del Mondiale: a circa metà dell'ultima sessione di prove libere finisce contro le barriere. Nessun problema per lui, ma ala anteriore da sostituire sulla RB16-B. È successo nello stesso punto in cui venerdì è andato a sbattere Leclerc. Il GP di Baku è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

