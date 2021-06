Il giapponese dell'Alpha Tauri traslocherà dall'Inghilterra a Faenza, dove sarà sottoposto a un intenso programma quotidiano. Dall'esercitazioni sul go-kart alle lezioni d'inglese, vediamo come sarà una sua "giornata tipo" italiana. La F1 è in Azerbaijan: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Non certo una punizione, e figuriamoci, ma una vera e propria svolta professionale: "Vivere in Italia è una fortuna. Meteo invidiabile, cibo buonissimo e persone stupende, Yuki si troverà benissimo". Franz Tost, Team principal dell'AlphaTauri, ha raccontato della scelta di "trasferire" il giapponese Tsunoda dall'Inghilterra a Faenza, dove potrà stare più a contatto diretto con la scuderia romagnola. Dopo un avvio promettente il giovane "rookie" si è un po' perso per strada... attualmente 14° in classifica piloti con i suoi due 2 punti ottenuti al debutto, 9° sulla pista di Sakhir, nel GP del Bahrain. Poi un 12° posto a Imola, 15° a Portimao, out in Spagna e 16° a Montecarlo. Insomma, serviva una "scossa".