Verstappen: "Qualifiche stupide... volevo la pole"

Terzo tempo 'soltanto' in Azerbaijan per l'olandese, fermato all'ultimo tentativo nel Q3 dalla bandiera rossa per l'incidente di Tsunoda. "Sono state qualifiche pasticciate - attacca il pilota della Red Bull - ero fiducioso di conquistare la pole, ma è ancora tutto in gioco". Il GP di Baku è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Sono state delle qualifiche stupide". Non le manda a dire Max Verstappen - come ci ha spesso abituato il pilota della Red Bull - al termine del Q3 di Baku, terzo in griglia alle spalle di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. L'olandese è stato fermato sul più bello... dalla bandiera rossa, necessaria dopo i 'crash' dell'Alpha Tauri di Yuki Tsunoda e della Ferrari di Carlos Sainz, finiti a muro negli ultimi minuti. "Stava andando tutto liscio – le parole di Verstappen - ma ogni volta nella fase decisiva succede uno schifo... È un peccato, mi sarebbe piaciuto partire davanti, ma sono cose che possono capitare in un circuito cittadino". Nonostante la delusione, Max sembra fiducioso per domenica. "Siamo sempre davanti in classifica, speriamo di riuscire a partire in modo pulito. Tutto ancora in gioco". Sugli avversari: "Hamilton rimane il mio rivale principale, ma in gara ci saranno tre vetture diverse nelle prime tre posizioni. Sarà divertente".