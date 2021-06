Hamilton: "Il mio errore? Premuto tasto sbagliato"

Lewis Hamilton, dopo il problema che aveva messo fuori dai giochi Verstappen, non è riuscito a sfruttare l'occasione di superare l'olandese in testa al mondiale (105 punti contro 101). Un errore alla ripartenza dopo la bandiera rossa gli ha infatti impedito di salire sul podio e conquistare i punti per scavalcare il rivale alla corsa al titolo: "Ho schiacciato un interruttore sbagliato in curva 1, quindi sono andato dritto. Mi dispiace molto per tutto il team. Non avevo neanche idea di aver toccato l'interruttore. Naturalmente è frustrante. Abbiamo lavorato duramente per raddrizzare un fine settimana iniziato fuori dai primi dieci. Stava andando tutto bene, stavo lottando al meglio delle mie possibilità. E' stato un colpo di sfortuna, ma ormai è andata così: ci ricompatteremo e torneremo più forti".