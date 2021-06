La Williams ha comunicato la separazione dal team principal Simon Roberts a seguito di una ristrutturazione interna: assume la carica il CEO, Jost Capito, delegando a François-Xavier Demaison la responsabilità per le attività in pista e in fabbrica

Cambio in corsa in casa Williams, dove è stata comunicata la separazione dal team principal Simon Roberts a seguito di una ristrutturazione interna. Al suo posto prende la carica Jost Capito, CEO della scuderia britannica, che delegherà a François-Xavier Demaison la responsabilità per le attività in pista e in fabbrica. Roberts aveva sostituito Claire Williams nel giugno 2020, quando il team di 'Sir Frank' era passato nelle mani di Dorilton Capital. “Simon ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione della transizione negli ultimi 12 mesi e vorrei ringraziarlo per il suo grande contributo durante questo periodo. Ora è l'inizio di una nuova sfida, dobbiamo guardare avanti” ha commentato Jost Capito.