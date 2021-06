Crescono le prestazioni della prima ragazza nella storia della Ferrari Driver Academy. Ha conquistato per la prima volta un piazzamento tra i migliori dieci al terzo weekend in monoposto della carriera: nona nella Gara-3 di Spielberg, teatro del primo appuntamento del campionato tedesco ADAC Condividi:

Maya Weug, prima pilota donna della Ferrari Driver Accademy, ha conquistato per la prima volta un piazzamento tra i migliori dieci al terzo weekend in monoposto della carriera, passando sotto la bandiera a scacchi in nona posizione nella Gara-3 di Spielberg, teatro del primo appuntamento del campionato tedesco ADAC che, oltre ai team locali, vedeva presente circa metà delle squadre iscritte alla serie italiana.

Maya è stata bravissima in tutto il weekend, recuperando posizioni in ogni gara dopo essere stata protagonista di qualifiche non particolarmente esaltanti. I progressi della prima ragazza nella storia della Ferrari Driver Academy sono evidenti ed è ora lecito aspettarsi di vederla lottare per un posto in zona punti ad ogni gara.