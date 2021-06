Alpine e Esteban Ocon insieme fino al 2024: il pilota francese ha firmato il rinnovo del suo contratto con l'attuale team per le prossime tre stagioni. Attualmente è dodicesimo nella classifica piloti: 12 punti in 6 gare. La F1 è in Francia, tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Alpine ed Esteban Ocon insieme per altre tre stagioni. Il team ha dato l'annuncio ufficiale nella settimana in cui si corre il GP di casa, in Francia. "Alpine F1 Team è lieto di confermare Esteban Ocon come pilota per un lungo accordo fino al 2024 - si legge nel comunicato - ciò per creare stabilità all'interno della squadra mentre continuano i progressi, la maturità e la fame di successo di Esteban, che sono fattori chiave per la sua conferma".