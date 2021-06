Il pilota della Red Bull torna sull'incidente di Baku e sul report Pirelli dice: "E' vago e sulla pressione degli pneumatici non abbiamo fatto nulal di male". Tutto il weekend del GP di Francia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Il calcio di Max Verstappen allo pneumatico della sua Red Bull ce lo ricorderemo a lungo. A Baku la vittoria è sfumata all'improvviso per l'olandese, riazzerando in buona parta la sfida modiale con Hamilton. "Penso che il comunicato di Pirelli sia un po’ vago. Sulle pressioni delle gomme non abbiamo fatto nulla di male, è stato tutto coerente al regolamento e abbiamo seguito le direttive. Siamo sicuri di non avere commesso nessun errore a Baku", ha detto nella conferenza del giovedì in Francia commentando il report di Pirelli relativo all'analisi sugli pneumatici. In Azerbaijan l'incidente era stato causato dal cedimento della gomma posteriore destra.