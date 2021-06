Tante le comunicazioni via radio per evidenziare il pericolo dei cordoli durante il venerdì di libere a Le Castellet. In molti hanno dovuto fare i conti con danni alle monoposto: ne sanno qualcosa AlphaTauri e Red Bull. Ecco cos'è successo e perché nell'analisi di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room. Il weekend del GP di Francia è tutto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

GP FRANCIA, GLI HIGHLIGHTS DELLE LIBERE