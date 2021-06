Chiacchierata tra ex compagni di squadra, Davide Valsecchi e Kimi Raikkonen. Il pilota finlandese, andato a punti a Baku, sulla nuova generazione di piloti: "Bisogna capire cosa s'intende e dove si traccia la linea...". Sui giovani e chi può vincere il titolo: "Verstappen ha un'ottima chance quest'anno, Leclerc crescerà ma la macchina deve migliorare". La F1 è in Francia: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

