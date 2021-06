E' del norvergese del Team Prema il miglior tempo nelle libere della Formula 3 in Francia: 1:51.478. Secondo posto per Colletto (MP Motorsport) e terzo per Doohan (Trident). Alle 13.45 le qualifiche in diretta sul canale 207. Tutto il weekend del GP di Francia è in diretta su Sky Sport F1

GP FRANCIA, LA DIRETTA DELLE PROVE LIBERE