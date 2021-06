Nonostante il botto nel finale del Q1, Mick Schumacher è stato comunque protagonista di una grandissima qualifica a Le Castellet, per la prima volta in Q2 sulla Haas. La speranza è che non abbia danneggiato il cambio, per poter scattare dalla 15^ posizione in griglia. Il GP di Francia è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

SCHUMI, Q2 CON IL BOTTO - GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE