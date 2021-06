Toto Wolff sul caos gomme dopo Baku: "Siamo soddisfatti della Pirelli, ma ci sono delle squadre che giocano un po' e vogliamo essere sicuri che questo non accada", ha spiegato il team principal Mercedes. "L'inversione di telai è una scelta per limitarne l'utilizzo, mentre sul mercato piloti potrebbero esserci novità a Monza". Tutto il weekend di Le Castellet è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Il caos gomme di Baku ha lasciato strascichi importanti. Toto Wolff, che si sta giocando con la Red Bull il titolo costruttori e quello piloti, ha chiesto chiarimenti a tutti gli attori coinvolti: "È una situazione dove abbiamo un prodotto che funziona. Siamo soddisfatti della Pirelli, ma è importante anche per i team sapere come si usano le gomme. Ci sono delle squadre che giocano un po’ – ha spiegato il team Principal della Mercedes a Sky Sport, riferendosi alla Red Bull – e vogliamo essere sicuri che queste squadre non ci giochino. È un problema per la Formula 1 se c’è una questione così. Questi sono solo esperimenti che fa qualche squadra“.