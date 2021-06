Mattia Binotto analizza la domenica difficile della Ferrari, con entrambe le Rosse fuori dalla zona punti nel GP di Francia: "Una batosta che non ci aspettavamo. Abbiamo avuto tanto graining, dovremo analizzare i dati per capire i motivi. E' stata una brutta gara. Ci saranno altri GP in cui saremo in difficoltà, dovremo cercare di correggere".

“ Siamo andati male non solo rispetto a Barcellona, ma rispetto a tutte le altre gare e anche a quanto visto venerdì – ha spiegato il team principa della Ferrari –, abbiamo disputato una brutta gara , fuori dai punti, una batosta pensando alla classifica costruttori. Qualcosa non ha funzionato. Abbiamo avuto tanto graining e non ce lo aspettavamo. Lo vedremo dalle analisi, tra le ipotesi c’è il surriscaldamento delle gomme . Analizzare e capire è sempre il primo passo per correggere. Quest’anno a livello di temperatura delle gomme con il caldo siamo in difficoltà, erano problemi che sapevamo già di avere l’anno scorso e non c’è stata possibilità di intervenire perché sono stati congelati a livello regolamentare. Non voglio anticipare analisi perché sarebbero premature . Bisogna analizzare dati e parlare con i piloti.

"Ci saranno altre piste in cui saremo in difficoltà"

"Pressioni degli pneumatici? Pirelli ha aumentato quelle delle posteriori. In questi casi si scivola di più e si genera ulteriore graining. Ci saranno altre piste in cui saremo in difficoltà per la temperatura e per l’asfalto. Non tutte le piste hanno queste caratteristiche, non tutti i circuiti sono critici a causa del surriscaldamento. Vedremo come correggere, se ci riusciremo”