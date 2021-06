Sono tanti i temi che rendono imperdibile la gara di Le Castellet. Su tutti il nuovo capitolo del duello rusticano tra Verstappen e Hamilton. Una vittoria o un altro passo falso come quelli in cui i due sono incappati a Baku, potrebbero determinare il primo strappo Mondiale. E occhio alla Ferrari: il quinto posto di Sainz promette bene, mentre Leclerc non vuole certo essere un semplice figurante. Il GP di Francia oggi in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

Ci sono diversi motivi per seguire la gara di oggi in Francia. La battaglia che si è accesa e spostata fuori dalla pista tra la vicenda delle ali posteriori e quella della pressione delle gomme. La Ferrari che è lì, con il quinto posto in griglia di Carlos Sainz su una pista che sulla carta dovrebbe riportare alla "realtà" la Rossa dopo le buone prove e le pole di Charles Leclerc a Monaco e Baku. E poi loro: Max Verstappen e Lewis Hamilton. Per il pilota della Red Bull e il campione in carica della Mercedes potrebbe essere la gara della verità. Si riparte dallo "zero a zero" dopo il doppio pasticcio in Azerbaijan, con l'olandese al comando della classifica e una pole a Le Castellet che, se capitalizzata, potrebbe anche sancire il primo strappo del Mondiale. Lewis ha faticato molto per tutto il weekend, ma nel Q3 ha trovato la forza e lo slancio per piazzarsi in prima fila con il rivale. Una vittoria potrebbe delineare il destino di questo campionato, ma soprattutto un (altro) passo falso stavolta potrebbe essere fatale.