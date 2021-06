MotoGP e Formula 1 pronte a scendere in pista per un'altra indimenticabile domenica di motori su Sky. Alle 14 il GP d'Olanda su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP (canale 208), alle 15 il GP Stiria su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (canale 207). Qui le ultime news e la programmazione completa LE GRIGLIE DI PARTENZA: MOTOGP - FORMULA 1 Condividi:

E' un'altra grande domenica di motori su Sky Sport. Appuntamento con la nona tappa di MotoGP e l’ottava di Formula 1: per le due ruote si corre il Gran Premio d’Olanda di MotoGP – gara in diretta alle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP (canale 208) - mentre in F1 tutto pronto per il Gran Premio di Stiria, con la gara alle 15 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (canale 207). In pista anche Moto E (su Sky Sport MotoGP) e Porsche Super Cup (su Sky Sport F1).

Vinales dalla pole: GP Olanda live alle 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP (208) Vinales scatterà dalla pole ad Assen, conquistata con tanto di record della pista (1:31.814). 2° in griglia Quartararo, 3° Bagnaia. Rossi, dopo essere riuscito a qualificarsi per il Q2, scatterà dalla 12^ casella. Nuova caduta di Marc Marquez nel Q1, partirà 20°: è la sua peggior prestazione in qualifica in top-class. Ore 8.30: Paddock Live

Ore 8.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.30: Moto E-Race

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 19: Race Anatomy MotoGP

GP Stiria, ancora Verstappen Vs Hamilton: diretta alle 15 su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 (canale 207) E' di Verstappen la pole per il GP di Stiria, ottenuta con il tempo di 1:03.841. Bottas secondo ma penalizzato di tre posizioni. Così come Tsunoda. Poi Hamilton, Norris e Perez. Hanno faticato le due Ferrari, nel sabato austriaco con Leclerc settimo e Sainz eliminato dal Q3. Ore 12.20: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: gara F1 – Differita su TV8 dalle 19.30

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19: Race Anatomy F1