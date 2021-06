GP Stiria, la gara LIVE

Ottava gara della stagione, al Red Bull Ring, per ora esclusa la pioggia. Verstappen dalla pole, Hamilton con lui in prima fila. Ferrari in cerca di un segnale incoraggiante da un weekend finora difficile. Gara in diretta ora su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

MOTOGP IN OLANDA: I RISULTATI