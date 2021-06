Sull'ottava prova del Mondiale incombe il rischio pioggia. Si corre in casa della Red Bull e Verstappen scatta dalla pole position. Hamilton con lui in prima fila, Ferrari più indietro in un weekend piuttosto complicato per Leclerc e Sainz. La gara oggi in diretta alle 15 su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201)

Terza pole stagionale per Max Verstappen e la sua Red Bull, conquistata dall'olandese sul breve circuito di casa, l'austriaco Red Bull Ring, che oggi ospita il GP di Stiria. Verstappen ha chiuso il miglior giro in 1'03"841, precedendo di circa due decimi le Mercedes di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, ma a partire al suo fianco sarà il britannico, visto che il finlandese è stato retrocesso di tre posizioni in griglia per un'infrazione commessa nel corso delle prove libere. Penalità, nel post qualifica, è arrivata anche per Yuki Tsunoda dell'AlphaTauri. Si profila quindi un altro emozionante duello tra i due rivali per il titolo, mentre restano distanti le Ferrari, con Charles Leclerc settimo a circa quattro decimi dal leader e Carlos Sainz addirittura dodicesimo dopo l'eliminazione nella Q2. La gara avrà inizio alle 15: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).