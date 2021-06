La prima gara in Austria ha messo in evidenza e ribadito le difficoltà della Mercedes e di Hamilton, ma serve rispetto per il campione del mondo in carica. Adesso Verstappen va più forte, cosa che succede sempre nella storia dello sport. Lewis non mollerà, però qualcosa è cambiato. La F1 torna nel fine settimana con il secondo GP di fila al Red Bull Ring: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

