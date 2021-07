Il britannico della Mercedes sugli avversari per il titolo: ""La Red Bull è stata impressionante nelle ultime quattro gare, mentre per noi Monaco e Baku sono stati GP disastrosi. Speriamo di riuscire a colmare il gap". Tutto il GP d'Austria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"La Red Bull è stata impressionante nelle ultime quattro gare, mentre per noi Monaco e Baku sono state gare disastrose. Speriamo di riuscire a colmare il gap e stiamo lavorando per essere competitivi sia a breve che a lungo termine". Lewis Hamilton confessa le difficoltà della Mercedes nel duello per il titolo con il team anglo-austriaco.

Sull’approccio al weekend

"E' positivo come sempre - ha detto il campione in carica in conferenza stampa - siamo concentrati per fare un buon lavoro. Tutti i tecnici stanno lavorando e al tempo stesso comprendendo meglio la monoposto".