Nono appuntamento per il mondiale di Formula 1 con il GP d'Austria. Si corre sullo stesso circuito dove la scorsa settimana Verstappen si è imposto davanti a Hamilton nel GP di Stiria. Tutto il weekend in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Secondo appuntamento consecutivo sul circuito di Spielberg per il mondiale di Formula 1. Dopo la vittoria di Verstappen nello scorso weekend nel GP di Stiria davanti a Hamilton e Bottas, appuntamento con il GP d'Austria. Tutto il weekend di Formula 1 sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207). Qui il programma compelto per non perdere nulla del GP d'Austria su Sky.

Programmazione del GP d'Austria: in diretta su Sky Sport F1 e su Sky Sport Uno

Giovedì 1 luglio

Ore 19.30: Conferenza stampa piloti

Venerdì 2 luglio

Ore 09.25: F3 Libere

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 Libere 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 13.45: F3 qualifiche

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15.00: F1 Libere 2

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 17.20: Porsche Supercup Libere

Ore 18.30: Paddock Live Show

Ore 19.00: Conferenza stampa team principal

Sabato 3 luglio

Ore 10.30: F3 Race 1

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: F1 Libere 3

Ore 13.00: Paddock Live

Ore 13.20: Porsche SuperCup qualifiche

Ore 14.15: #skymotori

Ore 14.30: Paddock Live qualifiche

Ore 15.00: Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live qualifiche

Ore 17.25: F3 Race 2

Ore 18.30: Paddock Live Show

Domenica 4 luglio

Ore 10.10: F3 gara

Ore 11.20: Porsche Supercup gara

Ore 13.30: Paddock Live gara

Ore 15.00: F1 Gara

Ore 17.00: Paddock Live post gara

Ore 17.30: Paddock Live #skymotori

Ore 19.00: Race Anatomy

La squadra di Sky Sport F1 e il racconto del GP dell'Austria su Skysport.it



Carlo Vanzini commenta la F1 insieme a Marc Gené in collegamento live dal box Ferrari e all’Insider Roberto Chinchero. Federica Masolin è la conduttrice e padrona di casa, affiancata da Davide Valsecchi negli approfondimenti del pre e del post gara. Le analisi tecniche sono affidate a Matteo Bobbi, le interviste alla pit reporter Mara Sangiorgio. Lucio Rizzica e Marcello Puglisi raccontano i campionati di F2 e F3, Ivan Nesta la Porsche Super Cup. Su Skysport.it potrete seguire tutto il fine settimana della Formula 1, dalla conferenza piloti all'ultima bandiera a scacchi, in tempo reale con il LIVE BLOG e tutto il post con video, foto, interviste e approfondimenti.