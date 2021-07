Il pilota della Ferrari nel giovedì del Red Bull Ring: "C'è una linea molto sottile tra l'andare sotto o sopra il limite. E quando ci vai vicino di solito sei bravo, ma allo stesso tempo prendi dei rischi. Io però sono qua per essere il più veloce e anche per emozionare". Tutto il GP d'Austria è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

