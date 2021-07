Leclerc: "Libere positive, il passo gara è buono"

Nonostante il 16° posto nelle prove libere del venerdì, Leclerc resta ottimista per il weekend del GP Austria: "Non siamo ancora riusciti a capire del tutto come far funzionare le gomme, però nel complesso è stato un buon venerdì, il passo gara è buono come la settimana scorsa". Tutto il weekend del Red Bull Ring è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Venerdì complicato per la Ferrari in Austria. Leclerc ha chiuso la seconda sessione di prove al 16° posto (1:05.708), con un distacco di oltre un secondo dal leader Lewis Hamilton (+1.185). Le Libere della scuderia di Maranello sono state condizionate dalle poche gocce di pioggia cadute a Spielberg. Un imprevisto che ha rallentato le Rosse. I due piloti Ferrari infatti sembrano avere un potenziale superiore rispetto ai risultati di queste prove libere, come prova a spiegare anche Leclerc: "Non siamo ancora riusciti a capire del tutto come far funzionare le gomme in modo ottimale, dobbiamo lavorare ancora su questo. Però nel complesso è stato un buon venerdì, il passo gara è buono come la settimana scorsa, mentre sul passo della qualifica dobbiamo ancora lavorare".