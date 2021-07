Il monegasco della Ferrari, eliminato come Sainz nel Q2, partirà 12° in Austria: "Scegliendo di non partire con le morbide avevamo messo in conto l'eliminazione nel Q3. Di sicuro, però, non ci aspettavamo le Williams più veloci di noi con le medie". Il GP d'Austria live domenica su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (201)

