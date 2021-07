Al via la prima sorpresa è vedere il danese Vesti (qui una pole e un successo in uno dei due eventi dello scorso anno) stallare in griglia. Davanti va ottimamente Nannini, insidiato da Sargeant. Il leader del campionato Hauger (pole ieri e partenza -con griglia invertita- dalla 12a piazzola) in due giri è settimo e attacca Doohan. Al settimo giro Martins perde la macchina in curva e Doohan e Hauger lo passano. Al nono giro Sargeant attacca e sorpassa Nannini, andando in testa alla corsa. Un giro più tardi Nannini si riprende la prima posizione e va di nuovo in testa alla corsa. Alle sue spalle però spunta Novalak, che per un attimo lo infila all'interno ma poi deve lasciare ancora passare l'italiano.