Sotto gli occhi del cugino Mick e del papà Ralf, poi corso ad abbracciarlo, David Schumacher ha vinto con Trident la seconda gara della Formula 3 in Austria. Si tratta del suo primo successo nella categoria. Vesti e Hauger sul podio. Super rimonta di Arthur Leclerc che chiude al sesto posto. Ma occhio ai tanti contatti e alle violazioni dei track limits: la Commissione Corse potrebbe intervenire.

Finalmente David Schumacher. Sotto gli occhi del cugino Mick e di papà Ralf, corso ad abbracciarlo dopo il traguardo, il pilota della Trident ha vinto Gara-2 della Formula 3 in Austria (Gara-1 a Hauger). Per Schumacher si tratta inoltre del primo successo nella categoria.

L'abbraccio tra Ralf Schumacher e il figlio David dopo la vittoria in Gara-2

La griglia di partenza e la situazione prima del via A Spielberg, al via gara 2 non solo con i primi 12 al traguardo in gara 1 invertiti in griglia, ma anche con ulteriori rimescolamenti dettati dalle tante penalità inflitte al termine del primo round. Penalità che hanno di fatto modificato anche il podio (3° Doohan e Sargeant retrocesso in 15^ posizione) e la classifica generale (Hauger primo con 87 punti, con un vantaggio ora di +19 su Doohan e di +21 su Martins). Dalla prima fila scattano David Schumacher e Stanek, mentre il leader del campionato Hauger si schiera ovviamente sulla 12^ piazzola, avendo vinto la gara del mattino.

La partenza Partenza pulita, piloti attenti per tutto il primo giro a non commettere errori, ma nel secondo Sargeant forza il sorpasso su Van der Helm e il contatto è inevitabile. Gara finita per i due, entra la safety car, David Schumacher si accoda da leader della corsa. Nella ripartenza, alla quinta tornata, Vesti guadagna una posizione e sale in sesta piazza. Al settimo giro il vantaggio di David Schumacher su Stanek e Crawford sale a più di un secondo e al riparo dal DRS.

Al nono giro Crawford è secondo a 1"4 da David Schumacher. Alla nona tornata la monoposto di Crawford cede di schianto, intanto Frederick si gira e tocca Correa. Virtual Safety Car: 1. David Schumacher, davanti a Stanek e Martins, Doohan è settimo, Hauger decimo e in zona punti. Il norvegese alla ripartenza sorpassa il compagno di scuderia Caldwell e guadagna un'altra posizione. La seconda parte della corsa è caratterizzata da una lunga serie di duelli alle spalle del leader. Alla 14^ tornata Martins rischia il tutto per tutto e sorpassa Stanek. Dal 16° giro in poi è una corsa da fuochi d'artificio tra la seconda e l'ottava piazza. Ma il gruppone dei litiganti perde ormai 3"5 da David Schumacher. Fuori dai punti, Athur Leclerc è 11°, dopo avere recuperato ben 16 posizioni. Hauger continua la sua rimonta e supera il primo dei suoi competitors Doohan. A 4 giri dal termine Leclerc sale addirittura in ottava piazza e Hauger in quarta

A due giri dal termine

Cede anche la monoposto di Martins. Problemi tecnici che permettono ad Hauger di raggiungere la zona podio. Sotto la bandiera a scacchi (e sotto gli occhi compiaciuti del papà Ralf e del cugino Mick) passa per primo David Schumacher (Trident) dopo un sensazionale 'flag to flag'. Alle sue spalle meritano il podio Vesti (ART) e Hauger (Prema). Straordinario anche Leclerc, sesto al traguardo. Il norvegese vola via in classifica generale, portando il proprio vantaggio su Doohan a +25 e +31 sullo sfortunatissimo Martins. E domattina proprio Hauger scatterà dalla pole position, grandissima occasione per mettere le mani sulla stagione.