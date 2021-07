Il finlandese della Mercedes chiude al secondo posto il GP d'Austria, ma conferma quello che è un allarme per il team di Brackley: "Sono contento per il mio risultato, volevo migliorare rispetto all'altro weekend e va bene. Ma il gap dalla Red Bull in termini velocità non è molto positivo". Il Mondiale torna il 18 luglio a Silverstone: diretta Sky Sport F1 (canale 207)

GLI HIGHLIGHTS DEL GP D'AUSTRIA