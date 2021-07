Lewis Hamilton, solo quarto nel GP d'Austria, vede scappare Max Verstappen a +32 in classifica mondiale: "Non penso sia stata la gara più difficile, mi aspetto qualche aggiornamento per Silverstone, ma il guadagno non riuscirà a colmare il divario: al momento la Red Bull è ampiamente davanti a noi", ha detto il campione del mondo a Sky Sport

GLI HIGHLIGHTS DEL GP D'AUSTRIA