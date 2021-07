Il suo primo inseguitore (fresco di rinnovo) Lewis Hamilton parte dalla seconda fila, in 4^ posizione: Verstappen, che scatta dalla pole, al Red Bull Ring ha un'ottima chance per allungare in vetta al Mondiale. Ferrari chiamate alla rimonta: Sainz 10°, Leclerc 12°. Norris punta a continuare a sorprendere dopo il 2° posto conquistato nelle qualifiche. Il GP d'Austria oggi alle 15 in diretta su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno

Ora arriva il passo più importante, quello di "completare l'opera", come ha sottolineato lui stesso dopo le qualifiche: Max Verstappen con la sua Red Bull punta a confermarsi dopo aver centrato per la prima volta in carriera la terza pole di fila. A sorpresa a partire al suo fianco sul tracciato austriaco del Red Bull Ring è Lando Norris, autore di una strepitosa qualifica su McLaren. Per la Red Bull notizie positive anche da Sergio Perez, terzo. Lewis Hamilton si aspettava di più del 4° posto al via, nel giorno dell'ufficialità del rinnovo con Mercedes fino al 2023: oggi servirà una gara all'attacco dall'inizio alla fine, per chiudere al meglio il weekend austriaco. Chiamate a una rimonta ancora maggiore le due Ferrari: Sainz parte 10°, Leclerc 12°. Tra loro c'è Vettel, penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato Alonso nel Q2. La gara avrà inizio alle 15: diretta Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201).